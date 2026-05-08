北中米W杯で日本と対戦のオランダ　カンナバーロ監督率いるウズベキスタンとの無観客試合で最終調整　

米スポーツ専門局ＥＳＰＮは７日、オランダ代表が６月の北中米W杯開幕直前の親善試合として、ニューヨークでウズベキスタン代表と対戦すると報じた。

試合は６月８日、ニューヨークのアイカーン・スタジアムで行われる。オランダにとって、W杯１次リーグ初戦の日本戦（同１４日）を６日後に控えた重要な調整の場となる。なお、当日はニューヨーク市内で複数の大規模イベントが予定されていることから、関係当局との協議により異例の無観客試合として開催される模様だ。

対戦相手のウズベキスタンは、元イタリア代表ＤＦのファビオ・カンナバーロ監督が率い、今大会でＷ杯初出場。「ホワイトウルブズ（白い狼）」の愛称を持つ同国において、世界的な注目を集めているのがＤＦフサノフだ。２０２５年にＲＣランスからマンチェスターＣへ、４０００万ユーロ（約６６億円）という巨額の移籍金で加入した２２歳のセンターバック。マンＣでポジションをつかみ取り、世界最高峰のディフェンダーへと成長しつつある一人だ。今大会、グループＫ（ポルトガル、コロンビア、コンゴと同組）に属する彼らにとって、オランダ戦は歴史的な挑戦への試金石となる。

オランダ代表は、６月３日にロッテルダムでアルジェリア代表と対戦。その直後に米国へと渡り、最終準備に入る。