ラグビー・リーグワン１部でレギュラーシーズン（ＲＳ）５位のＢＲ東京は８日、ＲＳ最終節の東京ＳＧ戦（１０日、秩父宮）に向け、都内のグラウンドで練習を行った。先発のＳＯ中楠一期が取材に応じ「目の前の試合に集中してパフォーマスできれば、結果はついてくる。日曜日にしっかりいいプレーをしたい」と、気持ちを高めた。

今季はここまで全１７試合に出場。５トライ、２４ＰＧなど計１７７点を挙げ、得点王につける。リーグワンでは初めて、チームを上位６チームによるプレーオフ進出に導いた司令塔は「大学選手権でトーナメントはあるけど、リーグ戦の結果があっての一発勝負は初めて。すごくワクワクしている」。個人のパフォーマンスについては「去年よりゲームタイムをもらえて、一貫性を持ってプレーするという点では成長できたかなと。ＴＪ（ペレナラ）と組んで、学びもいっぱいあるので。もっと上のレベルを求めないといけないと思うけど、成長出来たかな」と、謙虚にうなずく。

２４年秋に日本代表活動に初めて参加。「試合にも出られず、悔しい思いをした」という経験を糧に、昨年７月のウェールズ戦で代表初キャップ。初トライもマークし、２４―１９の勝利に貢献した。日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチからは「努力次第で、日本で一番の１０番になれる可能性があるスキルを持っている」と伝えられたという２５歳。成長著しいチームの核として、初のＰＯでの戦いも見据えている。中楠は「目の前の試合に集中するという、今季のプロセスを崩したくない。ヘッドコーチは常に『自分たちのベストラグビーを』と言っているので。一戦一戦を、しっかりやっていきたい」と一戦必勝を誓った。