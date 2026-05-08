豆苗1袋使い切り！5分で作れる『豆苗と桜えびの塩炒め』味つけ塩だけの節約副菜
家計の味方「豆苗」を1袋使ったレシピをご紹介。
桜えびの香ばしさとにんにくの風味で、味つけは塩だけなのに、満足感のある仕上がりに。
5分でさっと作れるので、あと一品ほしいときにも重宝するレシピです。
豆苗と桜えびの塩炒め
材料（2人分）
豆苗……1袋（正味100g）
桜えび……大さじ2
にんにくのすりおろし……1/2かけ分
サラダ油……大さじ1/2
酒……大さじ1/2
塩……少々
作り方
（1）豆苗を切る
豆苗は根元を切って洗い、長さを半分に切って、しっかりと水けをきる。
（2）フライパンで炒める
フライパンにサラダ油を中火で熱し、豆苗とにんにくを入れて炒める。油が回ったら桜えびと酒を加えて炒め合わせ、塩をふってさっと混ぜる。
短時間でさっと作れるので、忙しい日にも◎。豆苗を使い切りたいときにも、ぜひ試してみてください。
教えてくれたのは…
今泉 久美イマイズミ クミ
料理家
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女子栄養大学卒。山梨県生まれ。食品会社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。女子栄養大学栄養クリニックのヘルシーダイエットコースの料理指導を行う。減塩や骨粗鬆症対策など、健康に配慮した料理への造詣が深く、健康的でもおいしく、続けやすいレシピに定評がある。