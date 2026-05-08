豆苗1袋使い切り！5分で作れる『豆苗と桜えびの塩炒め』味つけ塩だけの節約副菜

家計の味方「豆苗」を1袋使ったレシピをご紹介。

桜えびの香ばしさとにんにくの風味で、味つけは塩だけなのに、満足感のある仕上がりに。

5分でさっと作れるので、あと一品ほしいときにも重宝するレシピです。

豆苗と桜えびの塩炒め

材料（2人分）

豆苗……1袋（正味100g）

桜えび……大さじ2

にんにくのすりおろし……1/2かけ分

サラダ油……大さじ1/2

酒……大さじ1/2

塩……少々





作り方

（1）豆苗を切る

豆苗は根元を切って洗い、長さを半分に切って、しっかりと水けをきる。

（2）フライパンで炒める

フライパンにサラダ油を中火で熱し、豆苗とにんにくを入れて炒める。油が回ったら桜えびと酒を加えて炒め合わせ、塩をふってさっと混ぜる。

短時間でさっと作れるので、忙しい日にも◎。豆苗を使い切りたいときにも、ぜひ試してみてください。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）