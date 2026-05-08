通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．８％付近に低下
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．８％付近に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.76 6.47 8.08 7.71
1MO 7.86 5.72 6.61 6.62
3MO 7.94 5.80 6.82 6.76
6MO 8.15 6.04 7.14 7.12
9MO 8.23 6.18 7.39 7.29
1YR 8.33 6.40 7.65 7.45
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.55 9.82 7.26
1MO 7.20 8.78 6.62
3MO 7.57 8.86 6.72
6MO 7.98 9.27 7.00
9MO 8.25 9.41 7.17
1YR 8.43 9.57 7.34
東京時間16:36現在 参考値
ドル円1週間は9.76％と10％を下回っている。一方、1カ月から1年にかけての7-8％台からは依然として高水準を維持している。ドル円は156円台後半での揉み合いが続いており、足元での値動きの落ち着きがボラティリティー水準の低下に反映されている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.76 6.47 8.08 7.71
1MO 7.86 5.72 6.61 6.62
3MO 7.94 5.80 6.82 6.76
6MO 8.15 6.04 7.14 7.12
9MO 8.23 6.18 7.39 7.29
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.57 8.86 6.72
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9MO 8.25 9.41 7.17
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東京時間16:36現在 参考値
ドル円1週間は9.76％と10％を下回っている。一方、1カ月から1年にかけての7-8％台からは依然として高水準を維持している。ドル円は156円台後半での揉み合いが続いており、足元での値動きの落ち着きがボラティリティー水準の低下に反映されている。