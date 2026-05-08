ドル売り優勢、米１０年債利回り4.37％付近に低下＝ロンドン為替



ロンドン序盤は次第にドル売りが優勢になっている。NY原油先物が94ドル台と上値を抑えられていることや、米10年債利回りが4.38％台から4.37％付近に低下していることがドル売り圧力となっているようだ。



ユーロドルは1.1755付近、ポンドドルは1.3599付近に本日の高値を更新している。ドル円は再び156.70台に軟化しており、ロンドン朝方につけた安値156.72に接近している。



USD/JPY 156.74 EUR/USD 1.1754 GBP/USD 1.3598

外部サイト