お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が、7日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。人気芸人との親交を明かした。

同番組で特集したレトロビルにちなみ、ナダルは「僕、結構田舎の出身なんで、（近所で）古民家を改造して飯屋とか作ってたりする」と告白。番組収録後は京都の実家に帰り、同期の「ゆにばーす」はらと一緒にその飲食店を訪れる予定だと明かした。

そして翌日、奈良での観光を希望しているはらが、ナダルの同行を求めると、ナダルは「全然ええで」と快諾。さらにはらは、可能であればナダルの実家に泊まりたいとリクエストしたという。

これにスタジオでは「えーっ！」と驚きの声が上がった。当のナダルも「この歳で実家に泊まりに来る？」とあきれながらも、「はらちゃんは女性やし」と事前に自身の家族の意向を確認したそう。

すると妻は「オモロいやん」、両親は「全然来ていいやん」との反応だったと伝えると、話を聞いていた海原ともこは「ヒデさんって、やっぱりちゃんとしてる」と、ナダルの本名で呼びながら感心した。

ともこの相方・海原やすよも「相手が女の人やから。ほんで実家に確認」と、ナダルの確認作業を復唱しつつ、「今、ウソやもんね、コレ」と“ビジネスクズ”ぶりをイジっていた。