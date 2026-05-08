ＡＫＩＢＡ、２６年３月期営業益が上振れして着地 ３期ぶりに過去最高益更新へ ＡＫＩＢＡ、２６年３月期営業益が上振れして着地 ３期ぶりに過去最高益更新へ

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ＡＫＩＢＡホールディングス<6840.T>は８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績について、売上高が前回予想の２５５億円から２６７億８３００万円（前期比４６．６％増）、営業利益が９億円から１２億９１００万円（同８０．３％増）、最終利益が５億３０００万円から８億８３００万円（同７．９倍）で着地したようだと発表した。各利益で３期ぶりに過去最高益を更新する。



メモリ・ＰＣ関連デバイス・ＩｏＴ事業及びＨＰＣ事業は第４四半期（１～３月）も好調が続き、前回予想で一部保守的に織り込んでいた需給ひっ迫による仕入れの影響も概ね順調に推移。通信建設テック事業も１～３月の業績が想定を超えた。そのほか、為替相場の変動を受け為替差益１億１３００万円を計上した。



出所：MINKABU PRESS