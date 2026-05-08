＜KCON JAPAN 2026＞◇8日◇千葉・幕張メッセ

韓国人俳優のパク・ソハム（32）が8日、千葉・幕張メッセで開催されている「KCON JAPAN 2026」に来場し、トークショーを行った。

端正なルックスと抜群のスタイルで人気を集め、韓国で人気となったドラマ「セマンティックエラー」でも話題となった。この日は「『KCON』は10年ぶりに来た。本当に皆さんに会いたかった」と笑顔を見せた。

日本ではU−NEXTで配信されているドラマ「宇宙をあげる」に出演した。作品について問われると「作品自体が面白く、愛おしい内容だと感じた。僕の役は誰が見ても完璧なキャラクターで、演じられるか心配だったけど、制作陣の方に支えられながら演じられました」と語った。

ファンからの質問にも答え、2月に東京旅行をした際の感想を問われると、「撮影が終わって1週間滞在した。日本語の勉強もしてカタカナも覚えたのでわくわくしていた。最初の2日間は1人で過ごしていて寂しい気持ちになっていたけど、友人と合流して楽しい時間を過ごせた」と振り返った。続けて「心残りは代々木公園に夜に行ってしまったこと。もっといい時間に行けばよかった」と、代々木公園の雰囲気に魅了されたと明かした。意外な場所の名前に会場のファンも驚いていた。

好きな日本の食べ物の話題にもなり、「一蘭ラーメンが大好き。今日の夕食のおすすめは一蘭です。ぜひ皆さんも食べてください」と話していた。