俳優の田中圭が、８日に配信された元放送作家・鈴木おさむ氏の公式ＹｏｕＴｕｂｅ「鈴木おさむに全部ハナシます！！」に出演した。

田中は先日、鈴木氏の書き下ろしで今年７月に上演される舞台「母さん、ラブソングです」に主演することが発表されたばかり。鈴木氏と田中のタッグは２０１１年の舞台「芸人交換日記」から始まり、今作で４作目。２０２１年の舞台「もしも命が描けたら」以来約５年ぶりとなる。

収録は４月１８日に行われたもの。動画の冒頭に鈴木氏から「いつ以来ですか？ これをメディアとするなら」と尋ねられると、田中は「自分の応援してくださる方が見るところ以外だと、本当に１年ぶりぐらいです。１年、僕『役』やってないんで」と回想。特段、活動自粛はしていないが「ほぼ復帰じゃないですか。役者って『役』あってなんぼなんで」と語った。

この１年の暮らしぶりについて「何してたんですか？」と尋ねられると「マジでその日暮らしです」と回想。「ちょっと闇落ちしてた時期はあります」と振り返りながら「映画とかさ、アニメとかよく見てました。家族が見てるやつとか一緒に見てて、そのまま自分がハマっていくみたいな。時間あるからめっちゃ見ちゃいました」。鈴木氏から「奥さんに感謝ですね」と話しかけられると神妙な表情を浮かべていた。

田中は５日、オーストラリア・メルボルンで開催中のポーカーの国際大会「Ａｕｓｓｉｅ Ｍｉｌｌｉｏｎｓ Ｐｏｋｅｒ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ（オージー・ミリオンズ）」（４月２４日〜５月１８日、賞金総額１４００万オーストラリアドル）の一部門「＄２万５０００ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ＮＬＨＥ」に出場。９人中７位となり、賞金１１万１７２０オーストラリアドル（約１２６５万円）を獲得した。