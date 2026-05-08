野球評論家・デーブ大久保氏が、８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ゲストとして、侍ジャパンや巨人などでスコアラ−を務めた志田宗大氏が出演し、メジャー移籍１年目ながら日本時間８日現在で１４発を放ち、本塁打数のトップ争いをするホワイトソックス・村上宗隆の打撃について語った。

デーブ氏はまず「オレの感覚でいう村上選手は、ヤクルトの時に出だした頃、引っ張れなかった。速い球を」と１０代の頃の打撃スタイルの印象を話した。「でも村上選手は２か月ごとくらいに、ファウルだった、空振りだったものが三塁側に飛びだした。レフトポール際にいきだした。レフトに放り込んだ。そして最後の頃は１５０キロ近い球をバックスクリーン左へ放り込んだ」と加速度的に成長していったと振り返る。

そして、次のシーズンには「（開幕して）３、４か月くらいで、もう１５０キロを引っ張ってホームラン打った。それもなんなら変化球を待ってんじゃないかな、みたいな感じで」と一気に完成形へ近づいていったと話し、このスタイルなら「メジャーで何とかなるんじゃないか」と米国での活躍も予感していたという。