◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（８日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手（３７）が９日の中日戦（バンテリンドーム）で歴代単独２位の日米通算２０４勝目を懸けて先発する。登板前日は敵地で最終調整。ローテ再編の影響で中７日で挑むが「今さらバタバタすることは何もないので。しっかりとスケジューリングをして調整できました」と淡々と語った。

２０年目の今季は５試合に先発し３勝無敗、防御率２・３５。先発陣を力強く支えている。相手先発は８８年世代で同学年、東京五輪でチームメートだった大野雄大。昨年はバンテリンドームで４月３日、９月２１日と２度対決して１勝１敗。今季は初めて投げ合う。「雄大も去年カムバック賞を取って、僕も今年取りたいなって。取りたいので。ゲームに勝つためには自分がいい投球をするしかない。相手打線をしっかり抑えて、ゲームに勝てるように」と力を込めた。

☆日米通算２００勝以上の投手

ダルビッシュ有

２０８勝（日９３・米１１５）

黒田 博樹

２０３勝（日１２４・米７９）

田中 将大

２０３勝（日１２５・米７８）

野茂 英雄

２０１勝（日７８・米１２３）