◆卓球 世界選手権団体戦 第１１日（８日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、５５年ぶりの金メダルに挑む世界チームランク２位の日本女子は、同２８位のウクライナと激突。日本のオーダーは第１試合からカットマンの橋本帆乃香（デンソー）、エース・張本美和（木下グループ）、左の主軸・早田ひな（日本生命）が入った。第４試合に張本、第５試合に橋本が回る。

１７歳の若きエース・張本は、ここまで全５試合に出場し、出場全７戦に勝って抜群の安定感を誇っている。７日に５つ上の兄・智和が準々決勝で宿敵・ドイツを倒して日本男子の２大会ぶりの表彰台入りを果たしているだけに、張本自身は、きょうだいでのメダルも懸かる。「金メダルだけを目指している」と強い覚悟で臨む今大会でさらにギアを上げていく。

１００周年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、決勝Ｔのシードを決めるリーグ戦で日本は、イングランド、フランス、ドイツに３連勝し、組１位突破で第２シードを獲得。決勝Ｔでは５日クロアチア戦で１８歳の面手凛（日本生命）、橋本が初勝利をマークするなど、層の厚さを見せ、クロアチア、ルクセンブルクにいずれもストレート勝ちで盤石な勝ち上がりを見せてきた。まずは６大会連続のメダル獲得を決める。