インスタグラム更新

フィギュアスケート男子の友野一希（第一住建グループ）が、5日まで行われたアイスショー「THE MELT -Cross of Roots-」に出演。自身のインスタグラムで衝撃衣装を着用した姿を公開すると、ファンの間で反響が広がった。

友野が身を包んでいたのは、黄色と黒色の蜂のコスチュームだった。頭には黄色い飾りをつけ、両頬には星型のシールを貼って微笑みを浮かべている。

7日、自身のインスタグラムを更新し衝撃写真を公開。ファンの視線は、フィギュア界の27歳人気者に注がれた。

「何ですか、この可愛い生き物は！？」

「可愛すぎるカズキトモーノ蜂」

「可愛すぎて息苦しい」

「KAWAII プーさんも蜂蜜を差し出すレベル」

「やばいこれはコメントせずにはいられないww可愛すぎる」

「エンターテイナー魂感じました」

「友野くんの虜になってしまいました」

「どのシーンも素敵で、友野くんがますます好きになりました！！！」

同アイスショーは2〜5日にKOSE新横浜スケートセンターで開催。高橋大輔さんや荒川静香さんといったトップスケーターに加え、「NEWS」の増田貴久、歌手の平原綾香らも出演していた。



（THE ANSWER編集部）