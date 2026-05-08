元日本テレビでフリーアナウンサーの関谷亜矢子が8日、自身のインスタグラムを更新。往年のアイドルとの2ショットを公開した。



【写真】59歳になってもキラキラの元アイドル 暖色系コーデが映える２ショット

アップしたソファーに座った写真の相手はタレントの堀ちえみ。関谷アナは「私世代にとってはキラキラのアイドル、堀ちえみさん。 舌がんとの闘病を乗り越えたのは、 物事を客観的に見つめる思慮深さと 『自分に負けないっていう気持ちは人一倍強い』と自ら語る不屈の精神でした。」と印象を記す。関谷アナは堀に森永乳業の月刊誌「マミークラン」でインタビューしている。



堀が主演したTBS系ドラマに触れ、「『まさにドラマ、スチュワーデス物語そのものですね！』と言ったら 『でもあの娘(つまり、主人公、松本千秋)は頑張っているって言う割には周りのせいにして、何だろうなと』そう思いながら演じていたそう 当時16歳とは思えない冷静な一面にびっくり。」と続けた。



ステージ4の舌がんと診断され、2019年に舌の6割を切除し再建手術を受けている堀。直後には食道がんが発覚。リハビリを経て20年に芸能活動を再開した。「一番下のお嬢さんの『お母さんとまだ16年しか一緒にいないじゃない』と言う言葉にもっと生きなきゃと。」と奮起したことを明かされたという。



1967年生まれの堀は81年の第6回ホリプロタレントスカウトキャラバンの優勝をきっかけに芸能界入り。82年に「潮風の少女」でデビューした。5度の出産を経験し、2011年に一般男性と3度目の結婚。夫の連れ子2人も含め7人の母となった。復活を遂げた姿に、「来年は芸能生活45周年。 ますます可愛く強く活躍されるのを楽しみにしています」と結んだ。



関谷アナは1964年生まれ、神奈川県出身。国際基督教大教養学部を卒業。88年に日本テレビに入社。「独占!!スポーツ情報」「どんまい!!スポーツ＆ワイド」などのスポーツ番組や情報番組「ジパングあさ6」などに出演した。結婚し退社した2000年からフリーとして活躍。昨年3月には娘の大学の卒業式で2ショットを披露している。



（よろず～ニュース編集部）