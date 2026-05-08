今年9月で100歳になる石井さんは、次回作の打ち合わせや舞台の稽古にと現役のテレビプロデューサーとして、いまだ第一線を走り続けている。「体の声をよく聞いているだけ」と語る、石井さんの類まれな「健康の秘訣」とは？

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

◇◇◇

「楽しみもあるけど、苦しみもあるわね」

そう微笑むのは、テレビプロデューサーで舞台演出家の石井ふく子氏（99）。9月に迎える百寿を前に、目下、5月9日から始まる生誕100年を記念した舞台『明日の幸福』の稽古に励んでいる。

◇◇◇

なんで今のドラマって事件ものばかり？



99歳の誕生日の時

出演者の方々やスタッフと心を通わせて、1つの舞台を作るのは簡単なことではなく、時に苦しみも伴うもの。今回は役者さんの顔ぶれも違うから、前回のこのシーンをこうしてみようとか、いろいろ考えます。だって、誰かがやったのと同じことをさせるなんて、役者さんに失礼じゃない？

演出家の私に何かあったら皆さんにご迷惑をかけてしまうので、最近は極力、外出は控えていますが、稽古には全て行くつもりです。毎朝7時頃に起きると、まずはベッドで軽くラジオ体操。朝ご飯はパンと目玉焼きに少しのおかずをいただいて、秘書が来るのを待ちます。自宅が仕事場でも、秘書が来てくれると気持ちが切り替わりますね。

稽古がある時は出かけていきますが、ない時は自宅で資料や本を読んだり、演出を考えたりして過ごしています。テレビを見ることもあるけれど、なんで今のドラマって事件ものばかりなのかしら（笑）。

お昼は軽く、イチゴなどのフルーツやバウムクーヘンのようなちょっとしたお菓子をいただくことが多いのですが、最近はお昼時になると仲のいい女優さんたちが、「一緒に食べましょう」と訪ねてきてくれるの。先日も女優の渡辺陽子さんが来てくださって、お弁当を一緒に食べました。

毎日電話をくれる存在

夕食は、お弁当をとることもありますが、自分でお台所に立って作ることもあります。椅子に座ってばかりいたら、お尻が痛くなっちゃうもの（笑）。私は昔ながらのさっぱりとした和食が好きで、揚げ物のような脂っぽいものは苦手。最近は、鶏ひき肉と野菜をさっと炒めたものや、澄まし汁を作ることが多いですね。好き嫌いが多い性質で、昔はお肉もあまり食べなかったんだけど、タンパク質を摂ったほうがいいとお医者さんに言われてからは、なるべく食事に取り入れるようにしています。

夕食後の日課は、お友達とのお喋り。毎日お電話をくれるのは、大空眞弓さん（86）と水谷八重子さん（87）です。大空さんは実のお姉さんを亡くしてから、私のことを「お姉ちゃん」と呼んで慕ってくれています。私が小食なのを知ってるから、「お姉ちゃん、ご飯食べた？」って。私にはもう家族はいないけれど、こうして家族のように気にかけてくれる方がいるのは、嬉しいことです。

9時頃にはベッドに入って休むようにしていますが、稽古のある日はもう少し遅くなることもあります。

よく健康の秘訣は？ と聞かれるけど、特に意識していることはないの。ただ、身の回りのことはできる限り自分でして、体の声をよく聞いているだけ。体が強張っていると思ったらすぐにストレッチしてほぐして、異変を感じたらすぐお医者さんに診てもらう。数年前に自宅で転んで怪我をしたこともあり、月に1度は病院で全身チェックしてもらっていますが、今は健康そのもの。椅子からすっと立ち上がることもできるし、腕もほら、しっかりと上がります。

稽古場でも最初は座っているけれど、身振り手振りじゃないと伝わらないこともあるからどんどん前に出ちゃって。ここはこうやって、と転び方まで実演するので、演者さんはびっくりしますね（笑）。

年はトルもの、取り除くもの

みんな「100歳」って年齢のことばかり言うけれど、私からしたら「え？ もうそんなになるの？」という感じ。自分が何歳かなんて、気にしない。年はトルもの、取り除くものって私はずっと言ってるの。だって何歳になったから何が出来ないなんてことはないんだから。

《この続きでは美空ひばりさん、橋田壽賀子さんとの秘話や撮影現場に差し入れを続ける理由などを詳しく報じている。この記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月30日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月7日・14日号）