犬の円形脱毛症は「人とよく似た病気」だが、珍しい存在

円形脱毛症は、実は、犬では比較的めずらしい皮膚病とされています。炎症やかゆみをほとんど伴わず、境界のはっきりした脱毛が突然現れるのが特徴です。脱毛は顔や頭部に多く、左右対称に現れることが多いのも特徴です。基本的に、見た目は「きれいに毛だけが抜けた」状態で、皮膚は赤くならず、痛みもありません。

興味深いことに、犬の円形脱毛症は人の円形脱毛症と非常によく似た疾患と考えられています。発症の仕組みや免疫の関与、毛が抜けるパターンなど、多くの臨床的・免疫学的特徴が共通しており、犬は人の円形脱毛症の「良いモデル動物」とさえ言われています。

ただし大きな違いは頻度です。人では生涯有病率が比較的高い一方、犬では発症自体がまれで、動物病院の獣医師でも一生に数例しか経験しない先生もいます。その中で、これまでの報告や臨床経験から、ダックスフンドは比較的発症が多い犬種のひとつと考えられています。

原因は免疫の異常、人と犬で基本的には共通している

円形脱毛症は、人でも犬でも原因が一つに特定できる病気ではありません。毛は本来、成長期・退行期・休止期というサイクルを繰り返しますが、このリズムが免疫の異常によって乱されることで脱毛が起こると考えられています。

人では、免疫細胞が毛包・毛穴を異物と誤認し攻撃することで、毛の成長が途中で止まることが知られています。犬でも同様に、自己抗体や免疫細胞の関与が確認されています。

また、色の濃い毛が先に抜け、白い毛が再生するケースが多いことも、人と犬に共通する特徴です。これは毛の色を作る細胞も免疫の標的になっている可能性を示しており、実際に犬でも白毛化が後遺症として残ることがあります。

ストレス、感染、ワクチン接種などが発症や悪化のきっかけになる可能性も、人と同様に指摘されています。ただし、これらは「直接の原因」ではなく、もともとの体質や遺伝的背景があって初めて発症すると考えられています。

見た目に反して深刻ではない？飼い主が知るべき現実

犬の円形脱毛症で最も重要なのは、「見た目ほど深刻な病気ではないことが多い」という点です。脱毛は目立ちますが、かゆみや痛みがなく、全身状態も良好な犬がほとんどです。食欲や元気が落ちることも通常はありません。

犬の円形脱毛症について最も多い質問が、「治りますか？」というものです。正直な答えは、「自然に毛が戻る犬もいれば、脱毛が続く犬もいる」です。ただし重要なのは、命に関わる病気ではなく、強い不快感を伴わないことがほとんどだという点です。

時間の経過とともに自然に毛が生え戻ることもあり、その際は白い毛が先に生え、後から元の色に戻る場合もあります。一方で、白毛のまま長期間維持されるケースもあります。

治療については、人と同様に「必ず治る特効薬」は存在しません。免疫を抑える治療が検討されることもありますが、犬の場合、生活の質を損なわない限り積極的治療を行わず、経過観察を選択することも少なくありません。

大切なのは、他の治療が必要な脱毛症、たとえばホルモン疾患や感染症を除外することです。そのうえで円形脱毛症と診断された場合は、「見た目よりも犬自身の快適さ」を重視した付き合い方が、飼い主さんにとっても犬にとっても負担が少ない治療選択肢であると考えられます。

まとめ

ダックスフンドに多い犬の円形脱毛症は、人と多くの共通点を持つ免疫性の脱毛症です。見た目は驚きますが、痛みや不調は少なく、命に関わる病気ではありません。正しい理解が、飼い主さんの不安を和らげる第一歩になります。

(獣医師提供：大西 一輝)