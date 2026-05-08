豪快な愛情表現をするわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で827万回再生を突破し、「体のデカさを理解してないw」「この容赦のなさがすきw」「ボッコボコだけど幸せそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：超大型犬が『子犬の気持ちのまま成長した』結果→自分の大きさを理解しておらず…『まさかの光景』】

全力すぎる愛情表現の日々

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」の投稿主さんは、『ドレミ』ちゃんというグレート・ピレニーズの日常を紹介しています。体重40キロのドレミちゃんは、子犬のころから甘えん坊でお転婆な女の子。その愛情表現はとてもパワフルで、家族は毎日のように振り回されているそうです。

特に油断できないのが、不意打ちの「突進甘え」。後ろから勢いよくダッシュしてきたかと思えば、そのまま体当たり。膝裏を押された家族はバランスを崩し、その場に倒れ込んでしまいます。

もちろんお母さんにも容赦はありません。帰宅時には嬉しさが爆発し、正面から抱きつくようにジャンプ。その勢いでお母さんを張り倒してしまうこともあるのだとか。本人は「大好き！」を全力で伝えているだけなのですが、その迫力は大型犬ならでは…。豪快すぎる愛情表現に、家族は毎回大騒ぎです。

重すぎる甘えん坊アピール

さらにドレミちゃんは、家族がご飯を食べていたり、スマホを見ていたりすると、「私を見て！」と言わんばかりに前足を頭の上へポン。可愛らしい仕草ではあるものの、40キロ級の前足はなかなかの重量感です。突然の圧に家族が悲鳴を上げることも少なくありません。

また、仰向けになって甘えるドレミちゃんを撫でていると、嬉しくなりすぎて足をバタバタ。そのまま勢いよく足蹴りされることもあるそうです。それでも怒るどころか、「また始まった」と笑って受け止めているといいます。

家族も驚く豪快ジャンプ

ドレミちゃんのパワフル伝説はまだまだあります。なんと人間をハードル代わりにして、大ジャンプを披露することもあるのだとか。家族の上を、まるで障害物競走のように軽々飛び越えていくのだそうです。

散歩中は、傘を差していてもお構いなし。倒れた家族を傘ごと踏み越えていくことさえあるとか。

家の床で寝転んでくつろいでいるときも油断は禁物。突然ドレミちゃんが現れ、そのまま豪快にジャンプして通過していきます。それでも家族は、そんな激しすぎる愛情表現すら愛おしく感じているそう。振り回されながらも笑顔が絶えない、にぎやかで幸せな日常が微笑ましいエピソードなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「笑いが止まりませんでした」「まだ子犬の気分なんでしょうね」「一応手加減はしてくれててお利口さん！」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」には、ドレミちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。