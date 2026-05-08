「めっちゃ活躍してるじゃん!!」ドジャース→カブス移籍　33歳外野手が打率.361の大爆発にファン反応「マジでイケメン」「キレッキレ」

コンフォートが先制ソロ＆猛打賞とチームを盛り立てた(C)Getty Images

カブスは現地5月7日に本拠地で行われたレッズ戦に8ー3と勝利。

先発の今永昇太は6回1失点と試合を作り4勝目をマーク。チームは破竹の9連勝を達成する中、打線で光る活躍を見せたのは昨季ドジャースに在籍したマイケル・コンフォートだった。

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休養の鈴木誠也に代わってこの日は「6番・右翼」で先発出場すると両軍無得点で迎えた2回二死から、先制の2号ソロを放つ。

さらに4回は無死満塁から押し出しの四球をしっかり選んで2点目を奪うなど、この回7得点とビッグイニングの起点となった。

勢いは止まらない。この試合は3打数3安打2打点と大暴れで本拠地ファンを大いに沸かせた。

コンフォートは昨年ドジャースに在籍。4番に起用される時期もあるなど活躍が期待されながら、なかなか力が発揮できなかったが、昨オフにカブスとマイナー契約を結び移籍。開幕直前にメジャーへと昇格していた。今季はここまで21試合に出場。打率.361、2本塁打、8打点、OPS1.133と順調なシーズンのスタートを切った。