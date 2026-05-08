「夢が一つ叶いました」餅田コシヒカリ、“重大なお知らせ”を発表「ついにですね」「すごーーぉぉい！」
「夢が一つ叶いました」餅田コシヒカリ、“重大なお知らせ”を発表「ついにですね」「すごーーぉぉい！」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは5月8日、自身のInstagramを更新。アパレルブランド「Moturé（モチュレ）」の立ち上げを発表し、話題を集めています。
【写真】「夢が一つ叶いました」
「もうすでに買いまくりたい」餅田さんは「重大なお知らせ 餅田コシヒカリ この度、アパレルブランドを立ち上げます！夢が一つ叶いました...！一年以上前からずっと打ち合わせを重ねて今日やっと発表できます。ブランド名は...『Moturé(モチュレ)』」と報告。大きなリボンが特徴のイエローのトップスを着用した自身のポートレート写真とブランドロゴ画像の計2枚を公開しました。ブランドについては「サイズや年齢にとらわれず、好きなお洋服を着て生きる！をモットーにMoturéを作りました。トレンド感×大人かわいいアイテムを提案します」「プラスサイズだけではなく、M.Lサイズも展開するのでお友達や大切な人とお揃いで着たりも大歓迎ですっ」とつづっています。
コメントでは「ついにですね おめでとうございます」「わー楽しみです」「待ってましたーー！！」「もうすでに買いまくりたい」「既に着用されているお洋服が可愛すぎて待ち遠しいです。5Lまであるのも嬉しい...」「着てる服も販売予定なのかな？！」「すごーーぉぉい！」などの声が寄せられています。
「結婚されて益々可愛いです」3日には「SHEIN購入品レビュー」と題した1本の動画を公開した餅田さん。5つのトップスに合わせたコーディネートを披露しており、センスのよさが伝わってきます。ファンからは「モッチーさんがまず可愛い」「花柄のジャケット可愛いですね 結婚されて益々可愛いです」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
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