仙台フィルのコンサートマスターをはじめ多方面で活躍するバイオリニストの神谷未穂と、夫で古楽スタイルの演奏に造詣が深いチェリストのエマニュエル・ジラールが、５月９日午後１時から東京・代々木公園のハクジュホールでコンサートを開く。

バッハとバルトーク、コダーイの無伴奏曲を２人がそれぞれ交互に披露する意欲的なプログラムだ。

「無伴奏の最高峰とされる曲を時代を超えて対比させることで新たな発見が生まれる」と話す神谷が弾くのは、バッハの無伴奏ソナタ第３番とバルトークの無伴奏ソナタ。一方、ジラールは「バッハの様式や構成をバルトークとコダーイは大いに参考にした。その関係性を示したい」と、バッハの無伴奏組曲第４番とコダーイの無伴奏ソナタに挑む。

室内楽に精力的に取り組む２人は、古楽アンサンブルで共演するなど二人三脚の活動で知られるが、そろって無伴奏を弾くのは初めて。２人は「バイオリンとチェロの音色の違いだけでなく、１８世紀のバロック音楽と２０世紀の民族色豊かなハンガリー音楽を同時に楽しめるコンサートにしたい」と抱負を語る。（電）０３・３５０１・５６３８。