重油不足で休業に追い込まれていた愛知県新城市の入浴施設が、8日から通常営業を再開しました。

【写真を見る】重油不足で休業の入浴施設“通常営業”に 当面の間の重油確保 支障ない範囲でボイラーの温度90→75度に 愛知･新城市の｢鳳来ゆ～ゆ～ありいな｣

新城市の多目的入浴施設「鳳来ゆ～ゆ～ありいな」はシャワー用の水を温めることなどに必要な重油が中東情勢の影響で不足し、4月12日から臨時休業していました。

その後、この入浴施設は別の業者から重油を確保し、4月24日から6日まで営業時間を短縮したうえで再開していましたが、当面の間の重油が確保できたとして、8日から通常営業を再開しました。

ボイラーの設定温度を90度→75度に変更

（鳳来ゆ～ゆ～ありいな 中村元彦支配人）

「今後も（供給の）見通しが立っているとのことで、とりあえず一安心」

（新城市民 70代)

「やっぱり温泉はいいね」

（刈谷市から 30代）

「すごく気持ちよかった。頑張ってやってくださっているからありがたい」

施設は、利用者に支障がない範囲で、ボイラーの設定温度を90度から75度に変更し、重油を節約しながら営業していくとしています。