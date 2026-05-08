◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(8日、ロンドン)

女子団体戦準々決勝、日本対ウクライナのオーダーが発表されました。

試合はシングルスのみで行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。3選手が出場し、1・2番手として登場する選手は4試合目以降にも出場します。

日本は橋本帆乃香選手(世界ランキング15位)、張本美和選手(同5位)、早田ひな選手(同11位)の3人を登録。1番手には橋本選手、2番手には張本選手、3番手に早田選手が入りました。

ここまでイングランドとアメリカを撃破し勝ち上がってきたウクライナは、アナスタシア・ディミトレンコ選手(同166位)、ヴェロニカ・マティウニナ選手(同151位)、テティアナ・ビレンコ選手(同488位)の3人を登録。1番手にディミトレンコ選手、2番手にマティウニナ選手、3番手にビレンコ選手が入ります。

日本はメダルをかけた大一番。勝利し銅メダル以上を確定させることができるか注目です。

【準々決勝 日本×ウクライナ】第1試合 橋本帆乃香(同15位) × アナスタシア・ディミトレンコ(同166位)第2試合 張本美和(同5位) × ヴェロニカ・マティウニナ(同151位)第3試合 早田ひな(同11位) × テティアナ・ビレンコ(同488位)第4試合 張本美和(同5位) × アナスタシア・ディミトレンコ(同166位)第5試合 橋本帆乃香(同15位) × ヴェロニカ・マティウニナ(同151位)