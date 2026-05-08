２０００年生まれのフィンランド出身の指揮者、タルモ・ペルトコスキがフランスのトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団を率いて来日し、全国ツアーを行う。

昨年の来日の際はＮＨＫ交響楽団で客演し、大胆な解釈で鮮烈な印象を与えた。破竹の勢いの新星に話を聞いた。（宍戸将樹）

今回のツアーでは、ショスタコービッチの交響曲第１０番と、マーラーの交響曲第６番「悲劇的」の２種類のプログラムに挑む。ショスタコービッチの１０番は「トゥールーズ・キャピトル管はロシアものでも素晴らしい演奏をする。この偉大な作品を指揮出来ることが楽しみ」、マーラーの６番は「この曲には強い感情があり、深く愛している曲」とそれぞれ思い入れがある。

マーラーは最も尊敬する作曲家のひとりで、積極的にレパートリーに取り入れている。昨年のＮＨＫ交響楽団とのコンサートでも、マーラーの交響曲第１番「巨人」を指揮。繊細で表情豊かな演奏を引き出した。同楽団のファン投票企画で、シーズンで最も心に残ったコンサートに選ばれるなど、日本の聴衆にもインパクトを与えた。

２０２４年、トゥールーズ・キャピトル管の音楽監督に就任。「レベルが高く、個性が強い。強く温かい管楽器の音色やフレンチバソン（フランス式のファゴット）も特長です」と説明する。「フランスの音楽をはじめ、ドイツ・ロマン派の音楽やイギリスのヴォーン・ウィリアムズの交響曲もやってみたい」と、様々な作品に取り組む予定だ。

指揮者を志したのは、１１歳のとき。「ワーグナーの音楽を聞き、オペラに恋をした」のがきっかけだ。それだけに、「将来的には優れたオペラの指揮者になりたい」と目標を定める。

１４歳でフィンランドの名指導者、ヨルマ・パヌラに指揮を学んだ。「ヨルマの存在はとても大きい。フィンランドの指揮者の伝統の上に伝統が積み重なり、より強固になっている。それを身近に感じられている」と祖国の名指揮者の遺伝子を受け継ぐ。

世界各地を飛び回っているが、「日本でまたコンサートが出来ることは楽しみ」と笑顔を見せる。若き天才が名門オケとともに、色彩豊かな演奏を披露してくれそうだ。

東京、川崎公演は完売。６月１１日、名古屋市の愛知県芸術劇場での公演は午後６時４５分開演。辻井伸行のピアノで、ラフマニノフのピアノ協奏曲第２番を演奏する。（電）０５２・９５４・１１０７。熊本、兵庫、札幌でも公演を行う。