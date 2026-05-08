俳優・草刈正雄（７３）が５日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。母から「朝鮮戦争で亡くなった」と聞いていたアメリカ兵の父について語った。母・スエ子さんは２０１０年、７８歳で亡くなったが、父の写真も「見たことがなかった」といい、顔も知らなかった。婚外子だった。

しかし、ＮＨＫ「ファミリーヒストリー」の取材で、実は父ロバート・トーラーは朝鮮戦争後も生きており、２０１３年に８３歳でがんで亡くなっていたことを、２０２３年に知った。

草刈は番組で真実を知った心境について、「驚きました」「この年齢（とし）になって…驚きました。長く生きてるといろいろあるんですね」としみじみ語った。

父は帰国後、ドイツに渡り、現地で結婚。アメリカにいるロバートさん、そしてその家族から認められなかった母だが、「途中でおふくろも（事情を）分かったみたいで、もういい、（息子と）二人で生きて行く、と（決めたようです）」と話し、１度もロバートさんの悪口を言わなかったことに触れ、「おふくろは立派だったと思います」と話した。

ＮＨＫ番組の収録後、渡米し、父の姉やその息子らと初対面した草刈は「伯母さん（ジャニタさん）に会って。第一声が『私を許してくれるの？』でした」と振り返り、「（現地で）素敵な日を過ごしました」と語った。番組で、父ロバートさんの写真を紹介すると、草刈は「似てますよね」。黒柳徹子も「似てると思うよ。目が…」と生き写しの姿に驚いていた。