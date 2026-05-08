「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が８日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。２日に東京ドームで行われた「ＮＴＴドコモ ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥ｖｓ中谷潤人」を観戦し、井上が登場するときにロックギタリストの布袋寅泰が「バトル・オブ・モンスター」を生演奏で披露したことに感慨深い思いがあったことを明かした。

西村氏は息子２人にせがまれて３人で観戦したそうで、「なんとか頑張ってリングサイドのＳＲＳ席、１枚３３万円の席を手に入れて。３人合わせておよそ１００万円。その投資に見合う素晴らしい試合でした」と両者の戦いをたたえた。座席の近くに「横綱の豊昇龍関と、あと先場所優勝した、霧島関もお見えになって、まずはそれでテンション上がった」という。

西村氏は「僕はエンタメが好きなんで、井上チャンピオンの入場するときのね、まさか布袋寅泰さんが来るとは、僕は想像できてなかったです」とサプライズだったと明かした。布袋は「バトル・オブ・モンスター」を生演奏で会場に届け、西村氏は「もうシビれましたね。あれは井上チャンピオンが直々にお願いしたという事だったんですが、あれがとにかくすごいな、という風に思いました」と語った。

西村氏は布袋と縁があるそうで、布袋がロンドンから日本に戻った際に住んでいるマンションが、かつて自身が住んでいたマンションと同じだと話した。西村氏は「なんでそれを知ったかというのは、マンションの中に、暮らしてた人たちが行けるような専用のジムがあって。そこで僕がね、ある時クロストレーナーね、有酸素運動をやってた時に、僕一人だったんですよ。ガチャって入ってきたら、なんと布袋さんが入ってきて、びっくりしたんです。『え！？』ってなって。布袋さんはトレッドミルで走り出したんですけど、僕思わず、鏡にエアギターでね。心の中でちょっと、気持ち高めて、セッションしてるような感じでね『うわーすごいな』というね」と心の中で盛り上がったことをユーモアを交えて話した。

布袋について「あんなにカッコいいロックの曲をたくさん書きながらも、奥様の今井美樹さんに『ＰＲＩＤＥ』っていうラブソングを提供して、もうびっくりしました。どれだけ才能があるんだと」と絶賛した。

布袋の演奏が終わったあとについて西村氏は「そのあと国歌斉唱で藤井フミヤさんが歌われたじゃないですか」とフミヤについて言及。昨年、「僕と船越英一郎さんと黒木瞳さんで、都内のとある会員制のレストランに行ったことがあるんですよ。そのレストランでね、食事が始まる前に、ウェイティングするようなスペースで僕らが待っていて。船越さんと僕が待ってた時に藤井フミヤさんが偶然通りかかって船越さんを見つけて、『あ！船越さん』みたいな。船越さんが『あ！フミヤくん』みたいな感じで、すごく親しげに」会話が始まったという。船越がメインＭＣをしていたＮＨＫの番組にフミヤが何回か出演したがあったという。

そこに黒木が現れ、黒木も「あ！フミヤくん」親しげに話しだし、黒木は「わたしね、フミヤくんに楽曲提供を受けて、ＣＤリリースしたことあるのよ」と盛り上がった。

西村氏はフミヤに自己紹介して皆で写真を撮ったそうで、「すごい写真を撮らせて頂いて。そんな大御所との写真なんで、当然ＳＮＳとかに上げることもできず、僕の宝物になったんですが、今回そんな形で、フミヤさんがね国歌斉唱されたんで。布袋さんもあって、僕の中では、なんとも縁の深い世界戦だな、ということですごく思い出になる、１日となりました」と語った。

試合について「本当に井上チャンピオンの集中力がすごくてね、中谷選手も本当にジェントルマンで終わったあとも、僕以外の方も多くがね、中谷選手のファンになったんじゃないでしょうか。井上チャンピオン、そして中谷選手。本当に本当にありがとうございました」と感謝の言葉を送った。