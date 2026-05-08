【らくごのブンカ】ブラックかしめ？
文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶ らくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料）
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―5月8日（金）配信分―
皆さ～ん、こんちょちょらー！
5月になりましたー！今月は“文吾×かしめ”でお送りしております。
今月初週の配信、かしめが選挙活動（？）の話をしているのですが
画像の通り、現在かしめが“ブラックかしめ”になっております。
「二つ目の落語家が選挙活動？」と思われる方も多いかと思いますが
なぜ、選挙活動をしたのかは、現在配信中の“ちょちょらのブンカ”を
是非チェックしてみてください！
このメルマガが配信されている金曜は、
まだ連休中の方もいたり、仕事に戻っている方と
色々といらっしゃると思いますが、ちょちょら組の本公演
「ちょちょら組#28」が5月9日（土）に開催です！
会場は、梶原いろは亭になります。
連休終わりにふらっと梶原いろは亭で生ちょちょらも良し！
連休疲れや連休帰りの電車内等の方は、配信もやっております☆
詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」
をチェックしてください！
らくごのブンカの配信情報は、
らくごのブンカのX(旧Twitter)「@rakugo_joqr」でも
チェックしてくださ～い！