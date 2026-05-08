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―5月8日（金）配信分―

皆さ～ん、こんちょちょらー！

5月になりましたー！今月は“文吾×かしめ”でお送りしております。

今月初週の配信、かしめが選挙活動（？）の話をしているのですが

画像の通り、現在かしめが“ブラックかしめ”になっております。

「二つ目の落語家が選挙活動？」と思われる方も多いかと思いますが

なぜ、選挙活動をしたのかは、現在配信中の“ちょちょらのブンカ”を

是非チェックしてみてください！

このメルマガが配信されている金曜は、

まだ連休中の方もいたり、仕事に戻っている方と

色々といらっしゃると思いますが、ちょちょら組の本公演

「ちょちょら組#28」が5月9日（土）に開催です！

会場は、梶原いろは亭になります。

連休終わりにふらっと梶原いろは亭で生ちょちょらも良し！

連休疲れや連休帰りの電車内等の方は、配信もやっております☆

詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」

をチェックしてください！

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チェックしてくださ～い！