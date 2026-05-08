桜島爆発 噴煙3500メートルまで上がる

気象台によりますと8日午後4時15分、が発生しました。噴煙は火口から3500メートルまで上がりました。

大きな噴石が南岳山頂火口より1000から1300mの5合目まで飛散し、多量の噴煙が南東に流れています。

桜島の爆発的噴火はことし9回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰情報 降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

火口から東方向（鹿屋市輝北方向）に火山灰が流され、8日22時までに鹿児島市（桜島）、垂水市ではやや多量の降灰があり、降灰は宮崎県串間市まで予想されます。

8日22時までに予想される降灰量は各市町村の多いところで次のとおりです。

【やや多量】 鹿児島県：鹿児島市、垂水市

【少量】 鹿児島県：鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町 宮崎県 ：串間市

予想される各市町村の降灰開始時刻は次のとおりです。

▼17時まで 鹿児島県：鹿児島市、鹿屋市、垂水市、志布志市、大崎町、東串良町 ▼18時まで 宮崎県 ：串間市 鹿児島県：肝付町

やや多量の降灰が予想される範囲内では、傘やマスク等で防灰対策をして、徐行運転を心掛けてください。

8日22時までの降灰予想（詳細） 5月9日9時までの降灰予想（定時）

降灰予想は画像で掲載しています。

・