「中山美穂さんのご子息が20億円の遺産相続を放棄されて、その相続税が11億円だったということで相続税の負担の重さについて国民の間で大きな関心が高まっています」──4月9日、参議院財政金融委員会で発した参政党・塩入清香議員（43）の発言が世の中を騒がせた。

【写真】最後の恋人となったミュージシャン男性にしなだれかかる中山美穂さんほか、ピンヒール姿で歩く中山さんなど

2024年12月に54歳の若さで亡くなった中山美穂さん。天国へと旅立って1年4か月、美穂さんの名前が再び連日、メディアで取り沙汰される事態になった。

発端の一つとなったのは4月にXでポストされた、"中山美穂さんが、20億円相当の遺産を残したものの、息子が相続放棄したようです"という趣旨の投稿だった。スポーツ紙記者が語る。

「同アカウントのポスト内容によると2014年に離婚した作家でミュージシャンの辻仁成さん（66）とのあいだにもうけた長男が現金納付が難しいため相続を放棄したというもので、Xで一気に拡散されました。それを受けて塩入議員が国会で言及したのです」

だが、美穂さんを知る芸能関係者は"20億円の遺産放棄"という投稿内容がまことしやかに拡散されている状況に首を傾げる。

「数々のヒット曲を持つ美穂さんは自ら作詞も手掛けていますが、基本的には作曲は別の方が担当している。印税でいっても年間で数百万円程度でしょう。

彼女は大手芸能プロの関連会社が所有していたマンションの一室で亡くなり、長いあいだ賃貸暮らしでした。生前は不動産に興味がなく、残されていたものはブランド品のバッグや財布、宝石や時計などの貴金属と多少の預貯金があった程度だと聞いています。20億円の遺産があったという一連の報道を見て、目を疑いました」

発端となったポストは現時点での視聴回数が1700万回を超え、4.3万の「いいね」がつけられている。1000件以上のコメントが残されていることからも、大きな反響があったことがうかがえる。ITジャーナリストがこの投稿について語る。

「Xで拡散された投稿には、遺産総額や相続について書かれた記事のような画面のスクリーンショットが添付されていました。このスクショを根拠に、情報が拡散したということです。そして、こちらの出元をたどると、中国のソーシャルメディア内で投稿された、AI生成記事に行き着きます。スクショに書かれた文章はその記事を日本語に翻訳したものでしょう。

日本国内の主要メディアの関連記事を調べた限り、中山さんの遺産総額や相続税の詳細を明記したものは見当たりませんでした。ですので、少なくとも遺産総額が20億円あったことについては真偽不明な情報と判断してもよいかと思います」

元夫・辻仁成も困惑を隠せず

美穂さんの20億円の遺産を長男が放棄したとSNS上で騒がれたその日、フランスから日本に一時帰国していた元夫の辻氏は自身のブログで以下のように心境を綴っていた。

《短い滞在期間に一気にいろいろ問題が起こったので、言えないこともありますが、かなり憔悴気味です》

また、国会で美穂さんの遺産相続が取り上げられた翌日にも同ブログで《世の中は煩わしいので騒音の届かない世界で、じっとしていることにしています》と、何か大きな騒動に巻き込まれているような思いを明かしていた。

一方、最愛の姉が亡くなってから涙ながらに葬儀の喪主を務め、美穂さん出演のドラマで代役も務めた妹で女優の中山忍（53）。姉を想う気持ちは誰よりも深い。忍の所属事務所に一連の件を問い合わせると以下のように回答した。

「弊社の所属ではありませんので、中山美穂さんについてお答えすることはございません。姉が突然死し、（忍は）未だ悲しみのなかにあります。お亡くなりになって1年以上経っている方を、国会で引用するというのはあまりにも故人がかわいそうだと思います」

国会で中山美穂さんの20億円相続放棄について質問した塩入議員の事務所に、何の情報を根拠に質問したのか。また、遺族らが困惑している状況について問い合わせたが、期日までに回答はなかった。

今年の3月1日、美穂さんの誕生日に忍はインスタグラムでこんな言葉を残している。

《どんなに時間がたっても 忘れないし これから先もお姉ちゃんのように「より良く生きる」ことをあきらめないよ》

世界中のだれよりも大切だった姉が静かに眠れるよう、忍は騒動にはあえて触れず、沈黙を続けている──。