欧州株 米国とイランの戦闘で、続落中東情勢の改善期待に水差される
欧州株 米国とイランの戦闘で、続落中東情勢の改善期待に水差される
東京時間16:38現在
英ＦＴＳＥ100 10195.44（-81.51 -0.78%）
独ＤＡＸ 24446.75（-216.86 -0.88%）
仏ＣＡＣ40 8132.80（-69.28 -0.83%）
スイスＳＭＩ 13060.98（-74.45 -0.56%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:38現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49756.00（+56.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7384.00（+21.00 +0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28820.75（+138.50 +0.48%）
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英ＦＴＳＥ100 10195.44（-81.51 -0.78%）
独ＤＡＸ 24446.75（-216.86 -0.88%）
仏ＣＡＣ40 8132.80（-69.28 -0.83%）
スイスＳＭＩ 13060.98（-74.45 -0.56%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 49756.00（+56.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7384.00（+21.00 +0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28820.75（+138.50 +0.48%）