欧州株　米国とイランの戦闘で、続落中東情勢の改善期待に水差される
東京時間16:38現在
英ＦＴＳＥ100　 10195.44（-81.51　-0.78%）
独ＤＡＸ　　24446.75（-216.86　-0.88%）
仏ＣＡＣ40　 8132.80（-69.28　-0.83%）
スイスＳＭＩ　 13060.98（-74.45　-0.56%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:38現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49756.00（+56.00　+0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7384.00（+21.00　+0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　28820.75（+138.50　+0.48%）