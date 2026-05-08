アメリカ中央軍は7日ホルムズ海峡からオマーン湾に向かっていたミサイル駆逐艦3隻がイランから攻撃を受け、「自衛のため応戦した」と発表しました。



被害は無かったとしていて、イラン側のミサイルとドローンの発射拠点などを標的に攻撃を行ったということです。



一方、イランの中央軍司令部の報道官は、アメリカ軍がホルムズ海峡へ向かっていたイランの石油タンカーなど2隻の船舶を攻撃したほか、ホルムズ海峡の沿岸の町やゲシュム島などで空爆を行ったとして「停戦協定に違反した」と非難しました。





また、イラン国営放送によりますと、イラン側は石油タンカーを拿捕しようとしたアメリカ軍の部隊にミサイルを発射したということです。アメリカのトランプ大統領はおととい6日のインタビューで戦闘終結への可能性を示唆したばかりでした。（アメリカ トランプ大統領）「イランは取引をしたがっている。 過去24時間で非常に良い議論が 行われ、合意に至る可能性は十分にある」こう話していた直後の攻撃で緊張が高まっていますが、トランプ大統領は「停戦は続いている」との認識を示しました。（アメリカ トランプ大統領）Q.停戦は有効か？「そうだ。イランは早く合意書に署名したほうがいい」また、トランプ大統領は「合意に署名しなければイランは多大な苦痛を味わうことになる」と警告しました。アメリカメディアも政府当局者が「戦闘の再開でも停戦の終了でもない」との見解を示していると伝えています。こうした中、ウォール・ストリート・ジャーナルは7日、ホルムズ海峡で足止めされている船舶の退避計画「プロジェクト・フリーダム」について、トランプ政権が早ければ今週中にも再開することを検討していると報じました。この計画に反発していたサウジアラビアとクウェートが基地などの使用を制限したことで、トランプ大統領が5日計画の短期間停止を表明しましたが、両国が使用制限を解除したことで、再開が可能になったと伝えています。一方、ワシントン・ポストは7日、アメリカ軍によるホルムズ海峡の「逆封鎖」について、CIA＝中央情報局が、イランが少なくとも3か月から4か月間は経済的な打撃を受けずに耐えることが出来ると分析していると報じました。イランは生産した石油の一部を洋上のタンカーに移すなどして油田の生産を維持していて、イランの経済状況は「一部で言われているほど深刻な状況ではない」とする関係者の話を伝えています。長引くアメリカとイランの対立。こうした状況で心配されるのがガソリンです。政府は現在、1リットルあたりの全国平均価格を170円程度に抑えるように支給していて、直近となる4月30日からの補助額は1リットルあたり39円70銭となっています。また「燃料油価格激変緩和基金」からガソリンのほか軽油や灯油などにも補助金が支給されていて、経済産業省によると、3月の総支給額は約1800億円にのぼり、4月末時点の残高は約9800億円になったということです。野村総合研究所の木内登英氏の試算によると、このままの補助額で続けると6月下旬には補助金が枯渇すると話しています。影響はいつまで続くのか。アメリカとイランの動きに注目が集まります。（スタジオ解説）（徳増 ないる アナウンサー）さあ、若狭さん、きのうはトランプ大統領がイランと戦争終結に向けての合意に至る可能性が十分にあると話しているとお伝えしたばかりなんですが、一転して現場ではお互いに攻撃が行われていたということで、この状況をどう見ていますか？（コメンテーター 若狭 勝 弁護士）どういう水面下の動きがあるのかというのは必ずしもわからないところではあるんですが、ただ、私はいつも気になっているのは、トランプ大統領が、イランは取引したがっている、あるいは合意したがっているという言葉を言うことによって、せっかくここまで来たのがイラン側から「そういうふうにトランプが言うんであれば…」という形でカチンとくるということが起こり得るんじゃないかと思うんですよね。あまり公表されちゃってイランがそれで取引とか合意をしたとした場合には…やっぱりイランは、イラン側は不利だから、負けそうだから合意したとかいうふうに他から見られてしまうと思えば、イラン側は、仮に「合意しようかな」と思っていても、その言葉で、トランプさんのその言葉で冷えてしまうというようなことがあるので、あの言葉自体が本当にいつもどんどんどんどんと、こうやって局面を変えていく一つの契機になっているような感じは私はしていますけど…。（徳増 ないる アナウンサー）そうですね。トランプ大統領の発言も今後も注目していきます。