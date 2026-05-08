お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人（34）が、7日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。新たな挑戦を明かした。

番組MCの海原ともこから「もうすぐ大会じゃないん？」と聞かれると、西野は「ボディビルの大会が9月なんです」と告白。「前回はフィジークっていう、上半身の美しさを競う大会」と振り返りつつ、「今回はボディビルなんで、足もムキッ！上半身ガーッ！ていう」とポーズで表現した。

そのため「今までよりハードです」と西野。前回挑戦時は、糖質制限の影響でツッコミのタイミングが遅れるなど、お笑い芸人としての活動に支障が。改めて「コンビとしての影響は？」との質問を受け、西野の相方・ナダルは「最悪です」とバッサリ。「また始まるんか、この時期が」と嘆いていた。

西野は23年8月に筋トレをスタートし、わずか1年足らずで体重マイナス10キロ、体脂肪率マイナス15パーセントを達成。24年7月に開催されたフィジーク大会では7位入賞を果たし、“ネオ筋肉芸人”として注目を浴びた。