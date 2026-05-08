バドミントンの宮崎友花選手のかわいさに渡邉航貴選手がメロメロになりました。

日本バドミントン協会が7日、Instagramに投稿したのは渡邉選手がインタビュアーになって宮崎選手のラケットバッグ抜き打ちチェックをする動画です。

渡邉選手の手持ちカメラに下唇をかみポーズを決める宮崎選手。バッグの中から取りだしたのは様々なキーホルダーです。「ともはスパイダーマンが実は好きなので」とスパイダーマンのレゴブロックを3体、そしてお母さんからのお土産という大阪万博の公式キャラクターミャクミャクのキーホルダーを紹介しました。

さらに「友花(ともか)の花(か)の花で、花柄とか結構好き」と大きな顔が付いたお花のアクセサリーを見せると、高校の同期8人とのおそろいのものでクレーンゲーム機で獲得したと説明しました。

最後に今後へ向けての意気込みを聞かれ「去年の反省を活かして、最近動きとかもよくなってきているのでオリンピックレースに向けてもオリンピックに向けても今年はしっかりチャレンジしてもっともっとレベルアップできるように頑張りたいと思います」とコメントしファンへバイバイと笑顔で手を振ります。

この笑顔に渡邉選手は「あーいい。ひひひひ。最後かわいかったわ」とニコニコが止まりませんでした。