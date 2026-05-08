D750

株式会社みんなのカメラは、同社が運営するカメラ・レンズのフリマアプリ「みんなのカメラ」における4月の人気ランキングを発表した。カメラボディ部門では、デジタル一眼レフカメラの「D750」が首位を獲得。一方、交換レンズ部門では、トップ10のうちミラーレスカメラ用が9本を占める結果となった。

「みんなのカメラ」は、カメラ・レンズに特化した中古売買プラットフォーム。出品された商品のすべてを事務局で動作確認するため、安心して取引できるとしている。

カメラボディランキング

1位：D750 2位：EOS R6 3位：α7 IV 4位：EOS R7 5位：VLOGCAM ZV-E10 II 6位：α6400 7位：Zf 8位：Z50 9位：EOS R5 10位：EOS RP

2014年発売の「D750」が第1位を獲得した。平均取引価格は6万9,997円と10万円を大きく下回っており、フルサイズの基本性能と堅牢さを求める新生活ユーザーや、サブ機需要を確実に取り込んだと同社は分析している。

2位以降にはミラーレスカメラが並んだ。メーカー別にみるとキヤノンが最も多く、4機種がランクイン。次いでソニーとニコンがいずれも3機種ずつトップ10入りしている。

同社によると、中古市場では「最新世代」よりも「成熟したミドル価格帯フルサイズ」が選ばれており、新品価格では届かないユーザー層に届く、“フリマならではの構造”がランキングにあらわれているという。

交換レンズランキング

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

1位：EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM 2位：RF70-200mm F2.8 L IS USM 3位：RF24-105mm F4 L IS USM 4位：フジノンレンズ XF35mmF1.4 R 5位：NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR 6位：RF100-400mm F5.6-8 IS USM 7位：FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 8位：NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 9位：RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 10位：NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

交換レンズ部門では、TOP10のうち9本をミラーレス用モデルが占める結果となった。なかでもキヤノンRFマウントは、マウント別で最も多い4本がランクインした。

しかし1位となったのは、デジタル一眼レフ用の「EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM」。マウントアダプター経由で、EOS R5やEOS R7ユーザーに多く選ばれているという。

そのほか、5位の「NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRや、6位の「RF100-400mm F5.6-8 IS USM」など、望遠ズームレンズのランクインが目立った。春の行楽シーズンに加え、ゴールデンウィークや運動会、スポーツ・野鳥撮影を見据えた前倒し需要が重なったためとしている。