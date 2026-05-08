ＩＰＳホールディングス <4335> [東証Ｓ] が5月8日大引け後(17:05)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比20.9％増の3億0600万円に伸び、通期計画の3億6000万円に対する進捗率は85.0％に達し、5年平均の77.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.6％減の5400万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の1億1200万円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の11.7％→11.6％に低下した。



株探ニュース