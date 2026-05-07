齋藤飛鳥が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する初単独冠番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」。

昨年7月に放送し、等身大の姿や貴重な本音トークが大反響を呼んだ本番組が、満を持して復活！日本テレビにて、5月22日（金）より4週連続でSeason2を放送する。

▼放送日時（現状の予定）

2026年5月22日（金）24時30分〜

2026年5月29日（金）24時30分〜

2026年6月5日（金）24時45分〜

2026年6月12日（金）24時40分〜

番組の最大の見どころは、普段の活動ではなかなか見られない齋藤の“素の表情”。ゲストとグラスを交わし、リラックスした空間だからこそ飛び出す無邪気な笑顔や、ここでしか聞けない赤裸々なトークは必見！

地上波放送の終了後からは、Huluにて、泣く泣くカットされた未公開の本音トークをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」を独占配信する。

■5月15日（金）には新撮映像も交えた「復活直前1人飲み」を放送！

Season2のスタートに先駆け、5月15日（金）24時45分〜（現状の予定）には、特別番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう〜復活直前1人飲み〜」の放送が決定！

齋藤がまったりと1人飲みを楽しむ最新映像とともに、大好評だったSeason1の名場面を振り返る。Hulu完全版の内容も盛り込んだダイジェスト映像でお届けする。

＜Season1 振り返り＞

＃1・2ゲスト：白石麻衣、ヒコロヒー

齋藤の卒業コンサート以来、約2年ぶりの再会となった白石とは、乃木坂46時代のエピソードや卒業後の仕事に対する考え方など、貴重なトークが炸裂。ヒコロヒー合流後はゲームセンターへ繰り出し、プリクラ撮影やパンチングマシーンで大はしゃぎ！最後は町中華で乾杯し、まったり赤裸々トークで盛り上がった。

＃3・4ゲスト：上白石萌歌、こっちのけんと

はじめましての同世代3人が集結。商店街を散歩しながらお揃いのグッズを購入したり、BBQの買い出しに行ったりと、和やかな夜に。3人で好きなものを食べ、飲みながら、歌ったりゲームをして遊ぶ無邪気な姿が大きな反響を呼んだ。

■番組概要

【直前番組】

「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう〜復活直前1人飲み〜」

放送局：日本テレビ

放送日時（現状の予定）：2026年5月15日（金）24時45分〜

【Season2】

「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」

放送局： 日本テレビ

放送日時（現状の予定）：2026年5月22日（金）24時30分〜、2026年5月29日（金）24時30分〜、2026年6月5日（金）24時45分〜、2026年6月12日（金）24時40分〜

配信：「Hulu完全版」 放送終了後からHuluで独占配信

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