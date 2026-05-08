全日本プロレスは8日、都内で「チャンピオン・カーニバル2026優勝決定戦」（17日、EBARA WAVE アリーナおおた）の会見を行った。A組1位の潮崎豪、同2位の斉藤レイ、B組1位の鈴木秀樹、同2位の菊田円が出席。

準決勝で前年優勝の斉藤レイと対戦する鈴木は「開幕戦からずっと優勝と言ってきました。優勝です」と鈴木。対戦する斉藤レイは「今回のチャンピオン・カーニバル、斉藤レイが歴史的快挙の2連覇がかかっている。だから、そんなに気負わずにまずは目の前の敵の鈴木秀樹をぶっ倒す。その先の決勝戦も制してどちらかわからないが、最後に去年と同じく、このどでけいトロフィーと冷えたビールでみんなの前で乾杯してやるぜ。DOOM」と自信満々で話した。昨年と同じ顔合わせとなったことに鈴木は「去年と同じように絞め落としたいなと思います」と言えば、レイは「去年と一緒で張り倒してやりたいと思うぜ」と強気。

鈴木に宮原が4強にいないが優勝し3冠戦が視野にあるのか問われると「それとこれとは別。3冠のベルトとチャンピオン・カーニバルで優勝は別に考えています。3冠とは序列が違う。宮原と純粋に戦いたいと思って、開幕戦で話した。ここまでできなかった。今現在、宮原のことは考えてない。余計なことをした真霜に怒りがあります」と八つ当たりした。欠場していたジュンが17日の大会復帰することにレイは「ジュンは割と早い段階で元気いっぱいになっていて、復帰も今後の話だけれど、6・6角田大会まある。復帰も早くなるんじゃないかなと思った。思った以上の超人、うれしい気持ちだぜ」と復帰を喜んだ。

記念撮影の後に鈴木はレイに握手を求めたが、握手した後、レイが鈴木の胸ぐらをつかみ、「リング上でぶっ倒されるのはお前だ！覚悟しとけ！」と絶叫した。