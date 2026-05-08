DeNA・森原康平は右肘内側側副靱帯の手術を受けていた

先月24日に右肘の手術を受けたDeNAの森原康平投手が8日、自身のインスタグラムを更新し、退院したことを明かした。森原は岡山市内の病院で右肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を受けていた。

この日の午後1時33分に自身のX（旧ツイッター）を更新。ボールを握っている右手の写真とともに「本日、退院しました。支えてくださる皆さんに感謝です」とのメッセージを添えた。

34歳右腕の報告にファンも「ハマスタでの復活を心待ちにしています」「完全復活の日を心待ちに」「リハビリに専念して復帰待ってます」「じっくり治して」「また最高なパフォーマンスへ」「ベイには君が必要」とった激励のコメントが相次いでいた。

森原は2022年7月に楽天からトレードでDeNAに加入。翌2023年には46試合に登板して10ホールド、17セーブをマークした。2024年も58試合で29セーブをあげるなど、守護神として活躍。同年のソフトバンクとの日本シリーズでは胴上げ投手にもなった。昨季も30試合の登板で11ホールドの成績を残していた。今季は開幕2軍スタートで1軍での登板機会はなく、手術を受けていた。（Full-Count編集部）