「日プ新世界」練習生50人、制服姿でレカペ登場 加藤大樹は日韓2か国語で挨拶「愛しています」【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】

「日プ新世界」練習生50人、制服姿でレカペ登場 加藤大樹は日韓2か国語で挨拶「愛しています」【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】