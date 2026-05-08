古舘伊知郎「地獄に堕ちるわよ」で話題・細木数子さんに贈られそうになった“超高額時計”の値段告白「もらったら地獄に堕ちるでしょ私」
【モデルプレス＝2026/05/08】フリーアナウンサーの古舘伊知郎が5月8日までに、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。細木数子さんとの思い出を語った。
【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香
古舘は「細木数子さんとの忘れられない思い出」と題した動画を投稿。動画冒頭、細木さんについて「本当に常識外れだったな。俺ね、縁があったんですよ。すごいお世話になった」と切り出し、「細木さんがまだ売れる前、『大殺界』（講談社）、あの大ベストセラーが売れる直前ぐらいにですね、まだ（古舘が）テレビ朝日の局アナの時に、同じ大学の出版社（で勤務している）の先輩から依頼がきて『お前ね、細木数子という占いのよく当たる人がいて、その本まだ無名なんだけど出すにあたって、お前、プロレスの過激実況で売れ始めてるから、“おーっと、占い師の登場だ！これは当たるぞ”みたいなのを帯で書いてくれ』って言われて、『わかりました』って社外業務届を出して書いた。その本がブワーッと売れて、細木数子ブームの先駆けだった」と回想。続けて「だから細木先生はそういうのを覚えていて、『古舘さん、あなたにはお世話になったわ。あれがきっかけだったわ。世に出るなんて』って言ってくれて、随分と仲良しになった記憶があるんですよ」と、細木さんとの出会いを振り返った。
古舘は、2004年に「報道ステーション」（テレビ朝日／月〜金よる9時54分〜）が始まり、視聴率低迷に苦しんでいた時期のエピソードを吐露。当時、別のトーク番組「おしゃれカンケイ」（日本テレビ／1994年7月〜2005年3月）にも出演していた古舘を励まそうと、細木さんは「出るわよ」と快くゲスト出演してくれたといい、「その時に『古舘さん、大丈夫よ。こういう風にしていけば大丈夫。あなたはこういうふうにやってるから、今はもう苦しいっていうことを苦しいとも思わないで淡々とやったらいいわ』と、ちょっと泣きそうになるぐらい本番でほめてくれて」「別に細木さんの占いを100％信じてるわけでも何でもないのに、半信半疑なんだけど、そう言ってくれる情けに対して『ありがとうございました』ってなった」と語った。
続けて、古舘は細木さんが「おしゃれカンケイ」に出演した際、「最後に『私のこんな豪華な時計をお見せします』みたいなコーナーでバッて（細木さんが時計を）見せたら、もうね、目がね本当に眩しくて、文字盤とか長針とか短針とか見えないんだよ。それで、『これいくらぐらいするんですか？』って言ったら『三千何百万』とか言った」と細木さんが高級時計を紹介したことを回顧し、「『これ古舘さんに差し上げるわよ。これやると運気も向くし、あと1年やったら視聴率上がるわよ』って言われて。『とんでもない』って言って拒否した」と告白。また、「帰り際に細木さんが、楽屋にそれ（時計）を置いていっちゃったんだよ。三千万円以上の時計なんかもらったら地獄に堕ちるでしょ私」と、現在Netflixで配信中の戸田恵梨香主演の細木さんの半生を描いた「地獄に堕ちるわよ」のタイトルになぞれえて語り、「だからそれをちゃんと『ごめんなさい』って、事務所にお届けして返品したんですよ。そしたら『分かった、その心意気』って、1週間後にすごい安い時計を送ってきてくれました」と、細木さんとのエピソードを明かした。
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香
◆古舘伊知郎、細木数子さんとの出会い明かす
古舘は「細木数子さんとの忘れられない思い出」と題した動画を投稿。動画冒頭、細木さんについて「本当に常識外れだったな。俺ね、縁があったんですよ。すごいお世話になった」と切り出し、「細木さんがまだ売れる前、『大殺界』（講談社）、あの大ベストセラーが売れる直前ぐらいにですね、まだ（古舘が）テレビ朝日の局アナの時に、同じ大学の出版社（で勤務している）の先輩から依頼がきて『お前ね、細木数子という占いのよく当たる人がいて、その本まだ無名なんだけど出すにあたって、お前、プロレスの過激実況で売れ始めてるから、“おーっと、占い師の登場だ！これは当たるぞ”みたいなのを帯で書いてくれ』って言われて、『わかりました』って社外業務届を出して書いた。その本がブワーッと売れて、細木数子ブームの先駆けだった」と回想。続けて「だから細木先生はそういうのを覚えていて、『古舘さん、あなたにはお世話になったわ。あれがきっかけだったわ。世に出るなんて』って言ってくれて、随分と仲良しになった記憶があるんですよ」と、細木さんとの出会いを振り返った。
◆古舘伊知郎、細木数子さんに贈られそうになった時計の値段告白
続けて、古舘は細木さんが「おしゃれカンケイ」に出演した際、「最後に『私のこんな豪華な時計をお見せします』みたいなコーナーでバッて（細木さんが時計を）見せたら、もうね、目がね本当に眩しくて、文字盤とか長針とか短針とか見えないんだよ。それで、『これいくらぐらいするんですか？』って言ったら『三千何百万』とか言った」と細木さんが高級時計を紹介したことを回顧し、「『これ古舘さんに差し上げるわよ。これやると運気も向くし、あと1年やったら視聴率上がるわよ』って言われて。『とんでもない』って言って拒否した」と告白。また、「帰り際に細木さんが、楽屋にそれ（時計）を置いていっちゃったんだよ。三千万円以上の時計なんかもらったら地獄に堕ちるでしょ私」と、現在Netflixで配信中の戸田恵梨香主演の細木さんの半生を描いた「地獄に堕ちるわよ」のタイトルになぞれえて語り、「だからそれをちゃんと『ごめんなさい』って、事務所にお届けして返品したんですよ。そしたら『分かった、その心意気』って、1週間後にすごい安い時計を送ってきてくれました」と、細木さんとのエピソードを明かした。
◆戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】