「本当にあなたの息子なの？」義母の心無い一言に深く傷つけられた私。十数年後、反撃の機会が！
筆者の友人・R奈は20代前半で今の夫と結婚し、数年後には男の子に恵まれました。初孫の誕生に義両親も大喜び。家父長制が根強く残る地域に育った夫は「跡取りができた」と義両親に褒められるほどだったのですが──？
親子の違い
私の夫はスポーツが得意で、小さい頃から運動会などでは大活躍していたスポーツマンタイプ。
しかし、息子は外で体を動かすことよりも、家で本を読んだりブロックで遊んだりすることが好きな子でした。
保育園に入った頃から、義母が口うるさく「男の子はスポーツをやらせなくちゃ」「家の中にいても何もいいことはない」などと言うようになり、息子を否定するような発言が増えてきたのです。
運動会で
事件が起きたのは保育園の運動会でのことでした。
クラスの全員で2チームに分かれて行うリレーで、息子が転倒。
ケガをして泣いている息子を見た義母が「ねぇ、あの子本当にあなたの息子なの？」と夫の方を見て軽蔑するように言ったのです。
義母は「鈍くさいわよねぇ」と呆れ顔。
私は息子のことを悪く言われて、とても傷つきました。
義母は息子に直接嫌味を言うことが増えたため、距離を置いたお付き合いをするようになったのです。
手のひら返し
しかし、それから十数年が経ち、なんと息子は超難関大学に合格。
進学のために家族で引っ越すことになりました。
すると、そのことを聞きつけた義母が家にやって来て、手のひらを返したように「すごいじゃない！さすが私の孫ね！」「小さい頃からこの子は違うと思っていたのよ！」などと言い出しました。
私が呆然としていると、反撃をしたのは他の誰でもない息子本人でした。