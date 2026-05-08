「本当にあなたの息子なの？」義母の心無い一言に深く傷つけられた私。十数年後、反撃の機会が！

筆者の友人・R奈は20代前半で今の夫と結婚し、数年後には男の子に恵まれました。初孫の誕生に義両親も大喜び。家父長制が根強く残る地域に育った夫は「跡取りができた」と義両親に褒められるほどだったのですが──？

親子の違い

私の夫はスポーツが得意で、小さい頃から運動会などでは大活躍していたスポーツマンタイプ。

しかし、息子は外で体を動かすことよりも、家で本を読んだりブロックで遊んだりすることが好きな子でした。

保育園に入った頃から、義母が口うるさく「男の子はスポーツをやらせなくちゃ」「家の中にいても何もいいことはない」などと言うようになり、息子を否定するような発言が増えてきたのです。

運動会で

事件が起きたのは保育園の運動会でのことでした。

クラスの全員で2チームに分かれて行うリレーで、息子が転倒。

ケガをして泣いている息子を見た義母が「ねぇ、あの子本当にあなたの息子なの？」と夫の方を見て軽蔑するように言ったのです。

義母は「鈍くさいわよねぇ」と呆れ顔。

私は息子のことを悪く言われて、とても傷つきました。

義母は息子に直接嫌味を言うことが増えたため、距離を置いたお付き合いをするようになったのです。

手のひら返し

しかし、それから十数年が経ち、なんと息子は超難関大学に合格。

進学のために家族で引っ越すことになりました。

すると、そのことを聞きつけた義母が家にやって来て、手のひらを返したように「すごいじゃない！さすが私の孫ね！」「小さい頃からこの子は違うと思っていたのよ！」などと言い出しました。

私が呆然としていると、反撃をしたのは他の誰でもない息子本人でした。