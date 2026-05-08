黒とグレーを“気分で裏返す”　DEAN & DELUCAのトートバッグ　数量限定で発売　12日〜

食のセレクトショップ 「DEAN & DELUCA」（以下、ディーン&デルーカ）が、表裏で異なるデザインを楽しめる「リバーシブルトートバッグ」を5月12日から数量限定で発売する。

新たに登場するトートバッグは、ブラックとグレーを使い分けられるリバーシブル仕様。その日の服装や気分に合わせて印象を変えられるのが特徴で、コンパクトなSサイズと大容量のLサイズを展開する。

ブラック面には刺繍ロゴを施し、サイド2か所と中央にポケットを配置。一方、大きめのポケットがSサイズに1つ、Lサイズに2つ設けられたグレー面には、シルク印刷のロゴをあしらい、よりカジュアルな雰囲気に仕上げた。

Sサイズは、500ミリリットルのペットボトルや折りたたみ傘などが入るサイドポケット付きで、ランチバッグや近場の外出向けを想定。Lサイズは取り外し可能なショルダーベルト付きの2WAY仕様で、16インチのノートパソコンやA4書類も収納できるという。

価格はSサイズが3960円、Lサイズが5940円（いずれも税込）。ディーン&デルーカのマーケット店舗、カフェ店舗、公式オンラインストアなどで取り扱う。数量限定で、なくなり次第終了。