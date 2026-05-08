ラグビー・リーグワン１部でレギュラーシーズン（ＲＳ）５位のＢＲ東京は８日、ＲＳ最終節の東京ＳＧ戦（１０日、秩父宮）に向けて都内のグラウンドで練習を行った。先発するロックの山本嶺二郎が取材に応じ「泥臭い部分やフィジカル、リコーのプライドを見せたい」と意気込んだ。

今季ここまで９勝８敗のＢＲ東京は、５季目のリーグワンで初めてプレーオフ（ＰＯ）進出を決めた。「チームの歴史をベテランの選手から聞いているので。そういう思いを知っているからこそ、ＰＯに進めるのはすごくうれしい」と山本。入団３季目の２４歳は、横浜との“事務機ダービー”など、節目で先輩やＯＢなどからクラブのプライドを伝えられると言う。タンバイ・マットソン・ヘッドコーチのもと、今季掲げたのはＴＯＰ６入り。山本は「その目標を超えて、ＴＯＰ４に入るチャンスがある。そのチャンスをつかめるようにとチームでは話している」と、トップリーグを通じてチーム初の４強入りにも闘志を燃やす。

今季はここまで１３試合に出場。１９１センチ、１１０キロのロックとして「８０分を通してハードワークすることは、意識している」。キックチャージや早いセット、スプリント回数など運動量でチームに貢献する。ＲＳで４位の東京ＳＧとは、ＰＯ準々決勝で再戦となる可能性もある。山本は「２戦連続の可能性があり、難しいところもあるかもしれないけど、フィジカルのところは譲る必要がないので。そこが勝負になってくる。プレーオフに向けても目の前の一戦に集中して、フィジカルを前面に出せるように頑張りたい」と、献身を誓った。