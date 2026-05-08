将来への強い野心を語るりゅうせいと結ばれたなつこは熱いハグをし、二人はLINEを交換して笑顔で旅路へと向かった。

【映像】てんちむの“元カレ”と噂の経営者と付き合った元女優

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

りゅうせいは「僕は、いずれ日本を引っ張っていく存在になります。そんなバタバタドタバタいろんなことをやりたい男なんで、たまに寂しい想いをさせるかもしれませんけど、これからもよろしくお願いいたします」とこれから彼女になるなつこに深々とお辞儀。

りゅうせいは「一緒にいて上がります、自分が」「居場所を見つけられました」と、なつことの出会いに感謝した。なつこも「（番組に出る前までは）憂鬱だったけど、見たことない自分を知れて本当によかった」と振り返った。

最後は「LINE交換してもらっていいですか？」と現代的なやり取りで締めくくった。雨が降る中、固くハグを交わす二人に、スタジオからも「すごい」と感嘆の声が漏れた。

なお、りゅうせいはタレント・YouTuberのてんちむと過去にコラボやデート企画を多数行っており、桑田は彼女を「推し」と公言、恋愛感情を匂わせるデート動画などから“付き合ってる”などの噂が飛び交うなど、注目を浴びた人物としても話題となっていた。またなつこはかつて映画『スウィングガールズ』などに出演、女優としても活動していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。