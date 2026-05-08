◆ファーム・リーグ 楽天１―１ヤクルト（８日・森林どり泉）

楽天・酒居知史投手（３３）が８日、ファーム・リーグのヤクルト戦に登板し、１回無安打無失点に抑えた。

＊ ＊ ＊ ＊

酒居が完全復活への道のりを一歩ずつ歩んでいる。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、２６年３月に実戦復帰。ファーム・リーグで計７試合に登板して０勝０敗、防御率１・４２の成績を残している。現状の投球について厳しい目で見つめた。

「試合レベルでの１００で言ったら、全部を加味したら６０から７０くらいじゃないかな。出力もまだですし、全てです。変化球を含めて、腕が振り切れていない、体を使いきれてない。でも体のことも含めてそれは理解しているので、投げていきながらですね」

ＮＰＢ通算３１８試合に登板している右腕にとっては手術自体が初。“商売道具”の右肘にメスを入れる恐怖心がなかったはずはない。それでも、「どうすることもできない状況だった」と、当時の葛藤をのみ込む。

「１年間を棒に振るのを分かってやるわけですし、もちろん恐怖心はありました。でも手術前の状態、どうにか改善できないかいろいろ経ての決断だった。どうすることもできない状況だったので、メスを入れるのはしょうがなかったと思うので」

長期間のリハビリ、そして１軍の舞台から遠ざる日々。周囲からは「“空白期間”がプラスになった」という言葉も期待される。だが、酒居はあえて、その“美談”を拒絶し、偽らざる本音を明かした。

「現時点での本音を言えば、プラスになったと思えるのは結果が出てからじゃないかな。いくら鍛えました、練習やりましたと言ってもそれは自己満足なので。結果が良かったらやっぱりプラスだったなと捉えられるし、現段階では（１軍で）投げられてないということが大きいのでマイナスかもしれない。正直に言うと、リハビリのつらさとかを経験できて良かったと言うのは、今はまだ美談すぎるかな」

手術後に求めたのは「元の姿」ではない。新たな自分だ。肉体強化とともに負担の少ない投球フォームを模索している。

「前回の投球フォームは肘に負担がかかるものだった。肩肘に負担がこないフォームで投げていきたいのは大前提であって、フォームづくりも並行して取り組んでいる最中です」

４月は主に中６日のペースで登板。今後は登板間隔を徐々に詰めていきながら、段階を上っていく。「前は（登板後の）リカバリーに時間がかかってたけど、どんどん早くなってますし、そういう大きい枠組みでみたらすごく良くはなっている」。一歩ずつ、確実に。頼りになるリリーバーは、完全復活を証明するその日まで歩みを止めない。 （宮内 孝太）