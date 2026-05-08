イングランド・プレミアリーグのマンチェスターＣが今夏、Ｒマドリード所属のブラジル代表ＦＷビニシウス・ジュニオール（２５）獲得へ向けて始動することが明らかになった。

英サッカーサイト『チームトーク』が掲載した記事によると、今季終了後にＲマドリードとの契約延長交渉を控えているビニシウスだが、クラブ側が”交渉がまとまらなければ売却”という意向を明確にしていると見られ、２５歳ブラジル代表ＦＷの電撃退団が実現する可能性もあるという。

この交渉の流れに熱い視線を集中させているのがマンチェスターＣだ。昨季イタリア代表ＧＫドンナルンマを獲得したように、世代を代表するワールドクラスのビニシウス獲得に並々ならぬ意欲を見せている。

こうなると黙っていられないのが他のプレミアリーグ強豪クラブ。今季のタイトルをマンチェスターＣと激しく争うアーセナル、チェルシー、リバプール、さらにはマンチェスターＵも確実に戦力アップとなるビニシウスが市場に出た場合、獲得競争に参戦。イングランドにすさまじい争奪戦を勃発させると見られている。