サンスター文具より“うるうる×キラキラ”が楽しめる「ミックスシール うるしずく」が5月上旬より発売！
【ミックスシール うるしずく（全8種）】 5月上旬 発売予定 価格：各594円
（雨上がりの小道・あかねさす水面・ラムネ色の放課後・黄昏のエンドロール・琥珀のしらべ・昼下がりの喫茶店・うたかたのロンド・真夜中の水族館） 材質：PVC、水（蒸留水、グリセリン、エタノール）、PET
サンスター文具は、シール「ミックスシール うるしずく（全8種）」を5月上旬より発売する。価格は各594円。
本製品は、ラメ入りのウォーターシールと銀箔押しのぷっくりシールがセットになった、“うるうる×キラキラ”が楽しめるミックスシールとなっており、ラメ入り＆グラデーションが美しいウォーターシールは、テーマに沿ったモチーフで大きめサイズが特長で、銀箔押しが施された半透明のぷっくりシールがミックスされたシールとなっており、ノートや小物などのお気に入りのアイテムを華やかに彩る。
「ミックスシール うるしずく」種類：全8種
（雨上がりの小道・あかねさす水面・ラムネ色の放課後・黄昏のエンドロール・琥珀のしらべ・昼下がりの喫茶店・うたかたのロンド・真夜中の水族館） 材質：PVC、水（蒸留水、グリセリン、エタノール）、PET
「雨上がりの小道」
「あかねさす水面」
「ラムネ色の放課後」
「黄昏のエンドロール」
「琥珀のしらべ」
「昼下がりの喫茶店」
「うたかたのロンド」
「真夜中の水族館」
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