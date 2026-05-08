【ミックスシール うるしずく（全8種）】 5月上旬 発売予定 価格：各594円

サンスター文具は、シール「ミックスシール うるしずく（全8種）」を5月上旬より発売する。価格は各594円。

本製品は、ラメ入りのウォーターシールと銀箔押しのぷっくりシールがセットになった、“うるうる×キラキラ”が楽しめるミックスシールとなっており、ラメ入り＆グラデーションが美しいウォーターシールは、テーマに沿ったモチーフで大きめサイズが特長で、銀箔押しが施された半透明のぷっくりシールがミックスされたシールとなっており、ノートや小物などのお気に入りのアイテムを華やかに彩る。

「ミックスシール うるしずく」

種類：全8種（雨上がりの小道・あかねさす水面・ラムネ色の放課後・黄昏のエンドロール・琥珀のしらべ・昼下がりの喫茶店・うたかたのロンド・真夜中の水族館） 材質：PVC、水（蒸留水、グリセリン、エタノール）、PET

「雨上がりの小道」

「あかねさす水面」

「ラムネ色の放課後」

「黄昏のエンドロール」

「琥珀のしらべ」

「昼下がりの喫茶店」

「うたかたのロンド」

「真夜中の水族館」

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