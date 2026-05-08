第2子出産の冨永愛、パートナーとの2ショット公開！「普通の町がランウェイの様…」「幸せオーラ全開」
第2子出産の冨永愛、パートナーとの2ショット公開！「普通の町がランウェイの様…」「幸せオーラ全開」
モデルの冨永愛さんは5月8日、自身のInstagramを更新。パートナーで俳優の山本一賢さんとの仲むつまじいツーショットを公開しました。
【写真】冨永愛、パートナーとの“映画のような”ツーショット
「カッコ良すぎます…」冨永さんは「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん」と紹介し、3枚の写真を公開。街中を歩く姿や、食べ物を仲良く分け合う2人の姿、冨永さんの自然な笑顔が印象的な横顔のカットです。投稿では、山本さんについて「料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ」と変化を明かし、「いつも心からのサポートをありがとう」と、感謝の気持ちもつづっています。
ファンからは「カッコ良すぎます…」「ため息が出るくらい素敵です」「渋いーっ かっこよ過ぎる2人」「普通の町がランウェイの様…」「尊敬し合えるご夫婦って素敵ですね」「絵になるお2人」「幸せオーラ全開ですね」「映画のワンシーンみたいですね〜」と祝福の声が集まりました。
7日には出産を報告7日には「無事、出産できましたことをここにご報告します」と、第2子の出産を報告した冨永さん。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と心境を明かしていました。これからの家族の歩みを温かく見守っていきたいですね。(文:五六七 八千代)
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