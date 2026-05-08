2025年8月29日、イエメン首都で米国とイスラエルへの抗議デモに参加したフーシ派戦闘員/Osamah Yahya/Picture Alliance/DPA/AP/File via CNN Newsource

（CNN）トランプ米政権が世界各地で人道支援資金を停止・大幅削減し、米国際開発局（USAID）の解体に着手後、イエメンの親イラン反政府武装組織フーシが、車両を含む米国資金による支援物資や機材を押収していたことが分かった。

元米政府高官らはCNNに対し、2025年に12万2000ドル（約2000万円）超の機材が押収されたことについて、トランプ政権による急ピッチな資金削減とUSAIDでの急激な変更が招いた事態であるとの見解を示した。

元高官らによると、USAID職員や人道支援関係者は、こうした突然の変化により、米国の資金提供を受けた物資が敵対勢力の手に渡る可能性があると警告していた。

「我々は突然これだけの支援をすべて引き揚げたことで、意図せず（フーシ派を）助けたのではないかと自問しなければならない」と、元政府高官の一人は述べた。

押収の事実は4月初め、USAIDの監察機関によって明らかにされた。CNNの取材に応じた複数の元米政府高官は、同機関の突然の解体が空白を生み出し、米国の敵対勢力につけ入る隙を与えたと指摘した。

米国は歴史的にイエメンに対する人道支援の最大の援助国であり、数百万人がその支援に依存している。政権による人道支援停止の開始当初、当局者はイエメン向けの資金に影響はないと説明していた。だが、4月に政権がイエメンでの活動に対するすべての人道支援の交付金を打ち切ったことで、事態は一変した。

「24〜48時間以内に、支援事業の100％が消滅した」と元高官は述べた。

通常であれば、資金提供が停止される人道支援団体は、USAIDと協力して「処分計画」と呼ばれる計画を策定する。この計画は、米国の資金による資産が「米国の最善の利益」にかなう形で確実に使用されるようにするためのものだ。機材や物資が無駄になったり、盗まれたり、悪用されたりしないよう、他の機関や他国に譲渡したり、廃棄したりすることになっている。

元高官によると、こうした計画は通常、最終承認に至るまでに複数の当局者による審査が行われ、数カ月を要する。

「今回はそのいずれも行われなかった」という。イエメン向けの契約が打ち切られた時点で、トランプ政権はすでにUSAID職員の大半を休職させ、数千人の請負業者を一時帰休や解雇に追い込んでいた。残留した職員も、現地の人道支援パートナーとの連絡を禁じられていた。

別の元高官はCNNに対し、「パートナー団体は誰に連絡すればよいのかすら分からず、折り返しの連絡もなかった」と語った。

最初に話した元高官は「我々は彼らに指針を示せなかっただけでなく、実際にはメールを受信したことの通知さえ許されていなかった。パートナー側は物品を適切に処分するための資金を支出できず、誰に譲渡してよいのかも分からない状態だった」と述べた。

イエメンにおいて米国の支援が「人道対応の中心」であったため、資産を引き受けられる団体は極めて限られていた。そのため、資金が打ち切られた後、人道支援団体は食料や衛生用品、機材といった米国の資金による物資の扱いについて、指針のないまま宙に浮いた状態に置かれた。

状況は、フーシ派が大部分を支配するイエメン北部で特に困難を極めた。イランの支援を受けるフーシ派は、同国を飢饉に陥れた長年にわたる内戦の当事者の一つである。トランプ大統領は2期目の就任から数日後、同組織を外国テロ組織に再指定した。

2人目の元高官は、十分な時間さえあれば、国連などの関係機関とともに、米国の資金による資産をイエメン南部へ移す計画を策定できたはずだと述べた。南部はフーシ派が事実上の支配勢力ではなく、住民が依然として切実に支援を必要としている地域だ。だが、そうした計画が実現することはなかった。

警告が上層部に届いたかは不明

資金削減と処分計画に関する指針の欠如を受け、フーシ派による押収のリスクを警告しようとする動きはあった。だが、これらの警告がUSAIDや国務省の幹部に届いたかどうかは不明である。

2人目の元高官は「我々は、フーシ派がすでに資産の押収を始めており、これはパートナー団体のみならず、我々にとっても重大な懸念事項になると伝えていた」と述べた。「だが、それを上層部に報告した際の反応は『ああ、承知している』といった程度のものだった」

監察総監室（OIG）の調査結果や元高官らによる警告及び懸念について問われた国務省報道官は、質問に対する直接的な回答を避けた。

報道官は「イエメン国内では、テロリストであるフーシ派が、国連、NGO、外交団の現地職員数十人を劣悪な環境下で拘束し続けている。虚偽の告発に基づき不当に拘束されている米政府の現職・元職員のイエメン人も含まれる」と述べた。

一例として、あるパートナー団体はイエメン北部の倉庫にUSAID資金による物資を保管していたが、資金が停止されると、倉庫代の支払いが不可能になった。残留していたUSAID職員は「ワシントン側がメールに返答しなかったため、処分に関する指針を示せなかった」と説明しており、フーシ派が資産を奪った可能性は極めて高いと付け加えた。