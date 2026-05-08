Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＦＷバカヨコ（３０）が、自身３度目となる２戦連続弾でチームを１０年ぶりの６連勝へと導く。

札幌は８日、ホームのＪ２大宮戦（９日）に向けて、宮の沢で調整した。主力組にも入ったバカヨコは、前節６日の第１５節・Ｊ３長野戦（２〇０）で後半２８分から出場。同３９分、右サイドを崩したＦＷティラパット（１９）の折り返しを押し込み、今季４点目を挙げた。昨季は１度、今年も第１０節の甲府戦（１●２）、第１１節の松本戦（２〇１）で決めている２試合連続ゴールへ「もちろん、自分としても目指していきたいところ」と３度目の達成を思い描いた。

刺激となる存在がいる。同じ１トップを務めるＦＷ大森真吾（２５）が、第１２〜１４節まで３試合連続、計４得点を挙げた。その活躍に、バカヨコは「競争はあるが、ライバル意識というより励まし合い、信頼し合っている関係」と思いを口にした。何より欲するのは勝利。そのために自身の欲よりも“共闘”の重要性を強調する。「自分が先発で出たら、ハードワークして、真吾が出てきた時に点が取りやすい雰囲気を作ってあげたい。前回の試合では真吾が先発してハードワークしてくれたおかげで、僕の得点も生まれた。これからも高め合っていけたら」。９０分ピッチに立つことができなくても、チームがより多くのゴールを取れるように、全力を尽くす。

前節までの３得点は全てＰＫで挙げていた。出場１０試合目で初めて流れの中でのゴールを決め、「１点は１点だが、ここからはそういう得点も増やしていきたい」と気持ちも乗ってきた。チームにとってＪ２優勝を果たした２０１６年４〜５月以来となる、１０年ぶりの６連勝がかかる大宮戦へ「チームメートを助けられるようなゴールを決める。そこに注視して、６連勝目を飾りたい」。得点と白星のダブル取り、バカヨコが誓いを立てた。