TWICEモモ、日本の人気歌手との密着プリクラ披露「2人とも目ぱっちりで可愛い」「貴重」と話題
【モデルプレス＝2026/05/08】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。シンガーソングライター・あいみょんとのプリクラを公開し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEモモ「貴重」紅白出場歌手とのプリクラ披露
あいみょんは「平成プリかと思って撮ったら ほんまに全然違うかった！！」とつづり、モモとのプリクラを披露。目が大きく強調された加工後の姿に「こわいよー」と泣き顔のイラストを添えて投稿した。別のカットでは「やばい」と書き込み、仲睦まじくポーズを決める様子を見せている。
これに対し、モモも「次は平成プリいこっ笑」と投稿。2人の仲の良さがうかがえる内容となっている。
この投稿には「2人とも目ぱっちりで可愛い」「貴重」「豪華すぎる2人」「加工してても誰だか分かるのがすごい」「仲良しなのが伝わってきてほっこり」「平成プリのリベンジも楽しみ」「可愛すぎる」「意外な交友に驚いた」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEモモ「貴重」紅白出場歌手とのプリクラ披露
◆モモ、あいみょんとのプリクラ披露
あいみょんは「平成プリかと思って撮ったら ほんまに全然違うかった！！」とつづり、モモとのプリクラを披露。目が大きく強調された加工後の姿に「こわいよー」と泣き顔のイラストを添えて投稿した。別のカットでは「やばい」と書き込み、仲睦まじくポーズを決める様子を見せている。
◆モモ＆あいみょんのプリクラに反響
この投稿には「2人とも目ぱっちりで可愛い」「貴重」「豪華すぎる2人」「加工してても誰だか分かるのがすごい」「仲良しなのが伝わってきてほっこり」「平成プリのリベンジも楽しみ」「可愛すぎる」「意外な交友に驚いた」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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